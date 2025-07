JOURNÉE DÉCOUVERTE RÉALITÉ VIRTUELLE ! Mont Lozère et Goulet

mercredi 30 juillet 2025.

JOURNÉE DÉCOUVERTE RÉALITÉ VIRTUELLE !

France Services Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date et horaire :

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Journée découverte Réalité Virtuelle Visitez les pyramides ou les fonds marins, faites-vous une frayeur sur des montagnes russes géantes ou chassez des sangliers dans votre salon !

le mercredi 30/07 de 10h à 12h et de 15h à 18h à la France Services au BLEYMARD

Inscription obligatoire et gratuite, contactez le 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr.

France Services Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jules.dutron@conseiller-numerique.fr

English :

Virtual Reality Discovery Day: Visit the pyramids or the seabed, get a fright on a giant rollercoaster or hunt wild boar in your living room!

wednesday 30/07 from 10am to 12pm and from 3pm to 6pm at France Services in BLEYMARD

Free registration required, contact 06 08 08 16 98 or jdutron@ccmontlozere.fr.

German :

Virtual Reality-Erlebnistag: Besuchen Sie die Pyramiden oder den Meeresgrund, erschrecken Sie sich auf einer riesigen Achterbahn oder jagen Sie Wildschweine in Ihrem Wohnzimmer!

am Mittwoch, den 30.07. von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr in der France Services in Le BLEYMARD

Anmeldung erforderlich und kostenlos. Kontaktieren Sie uns unter 06 08 08 16 98 oder jdutron@ccmontlozere.fr.

Italiano :

Giornata di scoperta della realtà virtuale: visitare le piramidi o i fondali marini, spaventarsi sulle montagne russe giganti o cacciare i cinghiali nel proprio salotto!

mercoledì 30/07 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso France Services a Le BLEYMARD

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, contattando lo 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

Espanol :

Jornada de descubrimiento de la realidad virtual: ¡visite las pirámides o el fondo del mar, pase miedo en una montaña rusa gigante o cace jabalíes en el salón de su casa!

miércoles 30/07 de 10h a 12h y de 15h a 18h en France Services en Le BLEYMARD

La inscripción es obligatoria y gratuita, contacte con el 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

