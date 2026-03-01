Journée découverte Rendez-vous en terrain connu ! Printemps 2026

Parking du Westotel Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 09:00:00

fin : 2026-03-24 17:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Votre grand voyage commence tout simplement sur notre destination !

L’équipe de l’Office de Tourisme Destination Pornic est ravie de vous proposer une journée de découverte d’une partie du territoire Rendez-vous en terrain connu !

Pas besoin d’aller très loin pour faire de belles découvertes, vivre de véritables aventures.

On ne vous en dit pas plus… Suivez nos guides le temps d’une journée et laissez-vous surprendre ! .

Parking du Westotel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 65 42 75 83 relationspro@pornic.com

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Your journey begins at our destination!

L’événement Journée découverte Rendez-vous en terrain connu ! Printemps 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-03-13 par I_OT Pornic