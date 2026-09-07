Informations pratiques

Beaubec-la-Rosière

Journée découverte sur la santé par l’alimentation

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Ferme du Coq à l’Âne accueille une journée découverte sur la santé par l’alimentation avec Hubert Lévèque, naturopathe, organisée par l’Association Biodynamie des Hauts de France.

Programme à venir prochainement

Gratuit pour les membres du MABD, 10€ pour les non adhérent.e.s et 15€ pour les couples non adhérents

Inscription obligatoire avant le vendredi 2 octobre par mail à : hautsdefrance@bio-dynamie.org .

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 28 93

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English : Journée découverte sur la santé par l’alimentation

L’événement Journée découverte sur la santé par l’alimentation Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray