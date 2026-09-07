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AGENDA · Beaubec-la-Rosière

Journée découverte sur la santé par l’alimentation Beaubec-la-Rosière

dimanche 4 octobre 2026 · Beaubec-la-Rosière

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
1974 Rue de la Côté du Bastringue
Ville
76440 Beaubec-la-Rosière
Département
Seine-Maritime
Tarif

Beaubec-la-Rosière

Journée découverte sur la santé par l’alimentation

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

La Ferme du Coq à l’Âne accueille une journée découverte sur la santé par l’alimentation avec Hubert Lévèque, naturopathe, organisée par l’Association Biodynamie des Hauts de France.

Programme à venir prochainement

Gratuit pour les membres du MABD, 10€ pour les non adhérent.e.s et 15€ pour les couples non adhérents
Inscription obligatoire avant le vendredi 2 octobre par mail à : hautsdefrance@bio-dynamie.org   .

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 28 93 

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English : Journée découverte sur la santé par l’alimentation

L’événement Journée découverte sur la santé par l’alimentation Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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