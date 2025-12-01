Journée découverte

19 route de Douadic Tournon-Saint-Martin Indre

Début : Samedi 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Envie de découvrir nos activités sport santé ?

Rejoignez-nous pour une matinée gratuite, ouverte à tous, avec plusieurs séances accessibles et encadrées ! Vous pouvez passer tout au long de la matinée, même sans participer aux activités, pour poser vos questions, découvrir les locaux et rencontrer l’équipe. Au programme gym santé, yoga doux, marche, exergame. .

19 route de Douadic Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 71 61 90 contact@mssbrenne.fr

English :

Would you like to find out more about our sport and health activities?

L’événement Journée découverte Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-12-10 par Destination Brenne