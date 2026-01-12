Journée découverte Un Bien-être absolu Salle des fêtes Agnac

Journée découverte Un Bien-être absolu

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’association H au Carré vous invite pour une journée découverte intitulée un Bien-être absolu. Venez assister à cette expérience exceptionnelle avec des conférences, des ateliers collectifs, des soins indivuduels et un coin tisane douceur et blabla.

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com

English : Journée découverte Un Bien-être absolu

The association H au Carré invites you to a day of discovery entitled Absolute Well-Being. Come and take part in this exceptional experience, with lectures, group workshops, individual treatments and a gentle tea corner.

