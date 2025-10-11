Journée découverte Vallée du Caubon Caubon-Saint-Sauveur
205 route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Découvrez les prairies humides autour de la vallée de Caubon, qui accueillent de nombreuses espèces patrimoniales de zones humides. En partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement SMATGM.
Rendez-vous parking du Parc du griffon
Sur réservation. .
205 route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com
English : Journée découverte Vallée du Caubon
Discover the biodiversity of the Lot et Garonne: the Caubon valley
German : Journée découverte Vallée du Caubon
Entdecken Sie die biologische Vielfalt des Lot et Garonne: das Tal von Caubon
Italiano :
Scoprire la biodiversità del Lot et Garonne: la valle del Caubon
Espanol : Journée découverte Vallée du Caubon
Descubra la biodiversidad del Lot et Garonne: el valle del Caubon
