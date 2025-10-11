Journée découverte Vallée du Caubon Caubon-Saint-Sauveur

Journée découverte Vallée du Caubon

205 route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Découvrir la biodiversité du lot et Garonne la vallée de Caubon

Découvrez les prairies humides autour de la vallée de Caubon, qui accueillent de nombreuses espèces patrimoniales de zones humides. En partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement SMATGM.

Rendez-vous parking du Parc du griffon

Sur réservation. .

205 route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

English : Journée découverte Vallée du Caubon

Discover the biodiversity of the Lot et Garonne: the Caubon valley

German : Journée découverte Vallée du Caubon

Entdecken Sie die biologische Vielfalt des Lot et Garonne: das Tal von Caubon

Italiano :

Scoprire la biodiversità del Lot et Garonne: la valle del Caubon

Espanol : Journée découverte Vallée du Caubon

Descubra la biodiversidad del Lot et Garonne: el valle del Caubon

