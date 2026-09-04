Journée découverte Voile Radio Commandée Rue du Saucil Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Journée découverte Voile Radio Commandée

Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Journée découverte Voile Radio Commandée .

Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 73 81 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée découverte Voile Radio Commandée

L’événement Journée découverte Voile Radio Commandée Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)