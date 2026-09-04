Journée découverte Voile Radio Commandée Rue du Saucil Villeneuve-sur-Yonne
samedi 21 novembre 2026 · Rue du Saucil · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Journée découverte Voile Radio Commandée
Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Journée découverte Voile Radio Commandée .
Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 73 81 87
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English : Journée découverte Voile Radio Commandée
L’événement Journée découverte Voile Radio Commandée Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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