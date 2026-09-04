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Journée découverte Voile Radio Commandée Rue du Saucil Villeneuve-sur-Yonne

samedi 21 novembre 2026 · Rue du Saucil · Villeneuve-sur-Yonne

Journée découverte Voile Radio Commandée Rue du Saucil Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Saucil
Adresse
Club de voile
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif

Villeneuve-sur-Yonne

Journée découverte Voile Radio Commandée

Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Journée découverte Voile Radio Commandée   .

Rue du Saucil Club de voile Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 73 81 87 

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English : Journée découverte Voile Radio Commandée

L’événement Journée découverte Voile Radio Commandée Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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