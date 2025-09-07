JOURNEE DECOUVERTE VTT Canet
JOURNEE DECOUVERTE VTT Canet dimanche 7 septembre 2025.
JOURNEE DECOUVERTE VTT
437 Avenue Paul Demarne Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
L’association Salagou Sports Loisirs organise une journée découverte du VTT.
L’association Salagou Sports Loisirs organise une journée découverte du VTT.
2 parcours accompagnés sont proposés
– 14 km familial accessible à tous
– 25 Km pour un public plus entraîné.
Café d’accueil, pot à l’arrivée.
Inscription sur place obligatoire et gratuite.
Port du casque obligatoire et les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal. .
437 Avenue Paul Demarne Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 85 94 37 01 vttcanetloisirs@free.fr
English :
The Salagou Sports Loisirs association is organizing a mountain biking discovery day.
German :
Der Verein Salagou Sports Loisirs organisiert einen Entdeckungstag für Mountainbikes.
Italiano :
L’associazione Salagou Sports Loisirs organizza una giornata di scoperta della mountain bike.
Espanol :
La asociación Salagou Sports Loisirs organiza una jornada de descubrimiento de la bicicleta de montaña.
L’événement JOURNEE DECOUVERTE VTT Canet a été mis à jour le 2025-08-19 par 34 OT DU CLERMONTAIS