JOURNEE DECOUVERTE VTT Canet

437 Avenue Paul Demarne Canet Hérault

Début : 2025-09-07
L’association Salagou Sports Loisirs organise une journée découverte du VTT.
2 parcours accompagnés sont proposés
– 14 km familial accessible à tous
– 25 Km pour un public plus entraîné.

Café d’accueil, pot à l’arrivée.

Inscription sur place obligatoire et gratuite.
Port du casque obligatoire et les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal.   .

437 Avenue Paul Demarne Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 85 94 37 01  vttcanetloisirs@free.fr

English :

The Salagou Sports Loisirs association is organizing a mountain biking discovery day.

German :

Der Verein Salagou Sports Loisirs organisiert einen Entdeckungstag für Mountainbikes.

Italiano :

L’associazione Salagou Sports Loisirs organizza una giornata di scoperta della mountain bike.

Espanol :

La asociación Salagou Sports Loisirs organiza una jornada de descubrimiento de la bicicleta de montaña.

