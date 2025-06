Journée découverte VTT Vél-Haut-Lignon Tence 2 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Tence Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Retrouvez Damien entre 10h et 12h pour une initiation VTT sur un parcours de maniabilité.

L’école de VTT redémarre en septembre 2025, profite donc de cette journée découverte !

Vél-Haut-Lignon Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 96 60 84 tidams@hotmail.fr

English :

Join Damien between 10 a.m. and 12 p.m. for an introductory mountain bike course.

The mountain bike school starts up again in September 2025, so make the most of this discovery day!

German :

Treffen Sie Damien zwischen 10:00 und 12:00 Uhr für eine Einführung in das Mountainbiken auf einem Handling-Parcours.

Die Mountainbike-Schule startet im September 2025 neu, nutzen Sie also diesen Schnuppertag!

Italiano :

Unitevi a Damien tra le 10.00 e le 12.00 per un corso introduttivo di mountain bike.

La scuola di mountain bike riprende a settembre 2025, quindi approfittate di questa giornata di scoperta!

Espanol :

Únete a Damien entre las 10:00 y las 12:00 para un curso de iniciación a la bicicleta de montaña.

La escuela de bicicleta de montaña se reanudará en septiembre de 2025, así que aprovecha este día de descubrimiento

L’événement Journée découverte VTT Tence a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon