Journée découvertemulti-activités Le Temple-sur-Lot 28 juin 2025 09:00

Lot-et-Garonne

Journée découvertemulti-activités Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 16:00:00

2025-06-28

La base du temple sur lot propose une journée de découverte multi-activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Venez découvrir les différents sports et activités qui sont praticables à l’année à la Base du Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@la-base.com

English :

The Base du Temple-sur-Lot is offering a multi-activity discovery day for children aged 3 to 12. Come and discover the different sports and activities available all year round at the Base du Temple-sur-Lot.

German : Journée découvertemulti-activités

Die Base du Temple sur Lot bietet einen Multi-Aktivitäten-Entdeckungstag für Kinder von 3 bis 12 Jahren an. Entdecken Sie die verschiedenen Sportarten und Aktivitäten, die das ganze Jahr über in der Base du Temple-sur-Lot ausgeübt werden können.

Italiano :

La base di Le Temple-sur-Lot propone una giornata di scoperta multiattività per bambini dai 3 ai 12 anni. Venite a scoprire i diversi sport e attività disponibili tutto l’anno presso la base di Temple-sur-Lot.

Espanol : Journée découvertemulti-activités

La base de Temple-sur-Lot propone una jornada de descubrimiento multiactividades para niños de 3 a 12 años. Venga a descubrir los diferentes deportes y actividades disponibles durante todo el año en la base del Temple-sur-Lot.

