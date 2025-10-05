Journée découvre ta campagne Lieu-dit le moulin de Géral Bersac-sur-Rivalier

Journée découvre ta campagne Lieu-dit le moulin de Géral Bersac-sur-Rivalier dimanche 5 octobre 2025.

Journée découvre ta campagne

Lieu-dit le moulin de Géral Centre Bourg Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Vous êtes à la recherche d’une escapade authentique, loin du tumulte de la ville ? Ne manquez pas notre journée exceptionnelle “Découvre ta campagne” !

Plongez au cœur de notre bourgade et rencontrez ceux qui font vivre notre beau territoire. Pour cette journée inoubliable, nous vous avons préparé un programme riche en découvertes et en émotions Marchés de producteurs et d’artisans, jeu de piste, randonnées, contes, balade à poney, maquillage pour enfants…

Tout au long de la journée, profitez d’animations et de moments de partage dans une ambiance conviviale. Avec la possibilité de se restaurer sur place.

Rejoignez-nous pour célébrer la campagne et tout ce qu’elle a à offrir ! .

Lieu-dit le moulin de Géral Centre Bourg Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 16 22 87 pretabouger@gmail.com

English : Journée découvre ta campagne

German : Journée découvre ta campagne

Italiano :

Espanol : Journée découvre ta campagne

L’événement Journée découvre ta campagne Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2025-09-08 par SPL Terres de Limousin