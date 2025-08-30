JOURNEE DEDICACE Jean-Pierre LEVAIN Librairie Au cœur de lettres Vesoul

Librairie Au cœur de lettres 3 Rue d’Alsace-Lorraine Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Dédicace-échange avec Jean-Pierre LEVAIN, Docteur en psychologie, ancien professeur-chercheur à l’Université de Franche-Comté, et auteur de thrillers, dont l’intrigue ciselée au scalpel, fait la part belle aux femmes. Venez découvrir ses nouveautés en format poche et grand format ! .

Librairie Au cœur de lettres 3 Rue d’Alsace-Lorraine Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 56 80 aucoeurdelettres@orange.fr

