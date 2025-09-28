Journée dédiée à Albert Schweitzer Marmoutier

Journée dédiée à Albert Schweitzer Marmoutier dimanche 28 septembre 2025.

Journée dédiée à Albert Schweitzer

Abbatiale Marmoutier Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Il y a tout juste 70 ans, en septembre 1955, le célèbre médecin, théologien et musicien alsacien Albert Schweitzer se rend à Marmoutier aux côtés de sa femme, de sa Majesté la Reine Elizabeth de Belgique, de M. Edouard Niessberger, organiste, d’Auguste Lerch, de Marcel Thomann et d’Alfred Kern, pour constater le chantier de restauration de l’orgue Silbermann, dont il avait participé à initier le lancement en 1953 sous l’impulsion de Thomann et Kern.

Pour faire honneur à l’humaniste et passionné de Bach, l’association des Amis de l’Orgue Silbermann de Marmoutier, l’Atelier de l’Orgue et la commune de Marmoutier s’associent pour proposer une journée dédiée.

Au programme

de 14h à 18h Venez découvrir ou redécouvrir gratuitement l’Atelier de l’Orgue, son célèbre Organum XXI et sa captivante exposition temporaire Orgue et Cinéma.

• 15h Conférences à la salle communale (ancienne synagogue, rue de la Synagogue) La vie d’Albert Schweitzer par Huguette Schmitt

Albert Schweitzer et l’orgue par Christian Lutz

• 16h30 Concert d’orgue à l’abbatiale par Carolyn Shuster-Fournier.

• 17h30 Verre de l’amitié à la salle communale offert par Les Amis de l’Orgue Silbermann. .

Abbatiale Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08 mairie-marmoutier@orange.fr

