Journée dédiée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer Troyes

Journée dédiée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-09-22 13:30:00

fin : 2025-09-22 18:00:00

2025-09-22

Au programme



13h30 Ouverture au public

14h Discours d’ouverture par M. Bret et M. Honoré

14h15 Conférence du Pr Pierre Krolak-Salmon

La maladie d’Alzheimer aujourd’hui repérage précoce, parcours de soins et prévention

15h Conférence de Sandrine Heller et Cécile Dormia

Importance de l’Activité dans le Vieillissement , suivie d’un échange

15h45 Conférence de Sylvie Tourret et Isabelle Gizolme

Les aidants familiaux et proches mieux connaître pour mieux comprendre

16h30 Cocktail et stands interactifs (vieillissement, France Alzheimer, approches thérapeutiques…)



Évènement gratuit Inscription obligatoire par tél au par mail (places limitées) .

Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

