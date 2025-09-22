Journée dédiée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer Troyes
Journée dédiée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-22 13:30:00
fin : 2025-09-22 18:00:00
2025-09-22
Au programme
13h30 Ouverture au public
14h Discours d’ouverture par M. Bret et M. Honoré
14h15 Conférence du Pr Pierre Krolak-Salmon
La maladie d’Alzheimer aujourd’hui repérage précoce, parcours de soins et prévention
15h Conférence de Sandrine Heller et Cécile Dormia
Importance de l’Activité dans le Vieillissement , suivie d’un échange
15h45 Conférence de Sylvie Tourret et Isabelle Gizolme
Les aidants familiaux et proches mieux connaître pour mieux comprendre
16h30 Cocktail et stands interactifs (vieillissement, France Alzheimer, approches thérapeutiques…)
Évènement gratuit Inscription obligatoire par tél au par mail (places limitées) .
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 17 secretaire.residencedelisle@emeis.com
