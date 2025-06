JOURNEE DEDIEE A LA MOBILITE – Bédarieux 19 juin 2025 07:00

Hérault

JOURNEE DEDIEE A LA MOBILITE 1 Place Albert Thomas Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

14h30 à 17h salle Achille Bex à Bédarieux

Dans le cadre du Mois de la Mobilité, Grand Orb propose une journée dédiée à la mobilité.

Atelier mécanique vélo Auo-réparation. 3 ateliers au choix crevaison, freins,transmission.

Inscription obligatoire auprès de Grand Orb Environnement 04.67.23.76.66. Tout public

14h30 à 17h salle Achille Bex à Bédarieux

Dans le cadre du Mois de la Mobilité, Grand Orb propose une journée dédiée à la mobilité.

Atelier mécanique vélo Auo-réparation. 3 ateliers au choix crevaison, freins,transmission.

Inscription obligatoire auprès de Grand Orb Environnement 04.67.23.76.66. Tout public .

1 Place Albert Thomas

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 66

English :

2.30pm to 5pm salle Achille Bex, Bédarieux

As part of Mobility Month, Grand Orb organizes a day dedicated to mobility.

Bicycle mechanics workshop Auo-repair. 3 workshops to choose from: punctures, brakes, transmission.

Registration required with Grand Orb Environnement: 04.67.23.76.66. Open to all

German :

14:30 bis 17:00 Uhr Saal Achille Bex in Bédarieux

Im Rahmen des Monats der Mobilität bietet Grand Orb einen Tag an, der der Mobilität gewidmet ist.

Werkstatt für Fahrradmechanik Auo-Reparatur. 3 Workshops zur Auswahl: Reifenpanne, Bremsen, Schaltung.

Anmeldung erforderlich bei Grand Orb Environnement: 04.67.23.76.66. Alle Altersgruppen

Italiano :

dalle 14.30 alle 17.00 sala Achille Bex, Bédarieux

Nell’ambito del Mese della Mobilità, il Grand Orb organizza una giornata dedicata alla mobilità.

Officina di meccanica della bicicletta Auo-repair. 3 workshop a scelta: forature, freni, trasmissione.

Iscrizione obbligatoria presso Grand Orb Environnement: 04.67.23.76.66. Aperto a tutti

Espanol :

de 14.30 a 17.00 h sala Achille Bex, Bédarieux

En el marco del Mes de la Movilidad, Grand Orb organiza una jornada dedicada a la movilidad.

Taller de mecánica de bicicletas Auo-reparación. 3 talleres a elegir: pinchazos, frenos, transmisión.

Inscripción obligatoria en Grand Orb Environnement: 04.67.23.76.66. Abierto a todos

L’événement JOURNEE DEDIEE A LA MOBILITE Bédarieux a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB