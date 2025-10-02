Journée dédiée à la santé des femmes Centre Hospitalier de Eu Eu

Journée dédiée à la santé des femmes Centre Hospitalier de Eu Eu jeudi 2 octobre 2025.

Journée dédiée à la santé des femmes

Centre Hospitalier de Eu 2 Rue de Clèves Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02 17:00:00

2025-10-02

Journée dédiée à la santé des femmes, s’articulant autour d’ateliers Corps et prévention et Bien-être et équilibre .

Tout au long de l’après-midi, différents professionnels du soin et de l’accompagnement (sages-femmes, diététicienne, manipulatrice en électroradiologie médicale, kinésithérapeute, enseignant en activité physique adaptée, réflexologue,

sophrologue…) seront présents pour animer les ateliers et échanger avec les participantes. .

Centre Hospitalier de Eu 2 Rue de Clèves Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 87

