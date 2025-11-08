Journée dédiée aux femmes Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Journée dédiée aux femmes Maison de Quartier des Ors

26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-08 08:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

La Maison de Quartier des Ors organise une journée dédiée aux femmes. Le thème sera le bien-être et la solidarité entre femmes, exploré à travers plusieurs ateliers différents. Possibilité de manger sur place, inscriptions pour les ateliers sur place.

26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

English :

The Maison de Quartier des Ors is organizing a day dedicated to women. The theme will be well-being and solidarity between women, explored through several different workshops. Lunch will be available on site, and you can register for workshops on site.

German :

Das Maison de Quartier des Ors organisiert einen Tag, der den Frauen gewidmet ist. Das Thema wird das Wohlbefinden und die Solidarität unter Frauen sein, das in mehreren verschiedenen Workshops erkundet wird. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen, Anmeldungen für die Workshops vor Ort.

Italiano :

La Maison de Quartier des Ors organizza una giornata dedicata alle donne. Il tema sarà il benessere e la solidarietà tra donne, esplorato attraverso diversi laboratori. Il pranzo sarà disponibile sul posto e sarà possibile iscriversi ai laboratori sul posto.

Espanol :

La Maison de Quartier des Ors organiza una jornada dedicada a las mujeres. El tema será el bienestar y la solidaridad entre mujeres, explorado a través de varios talleres diferentes. Se podrá almorzar e inscribirse en los talleres in situ.

