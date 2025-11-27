Conférence capitale

Aux côtés de psychologues, de médecins, de juristes et d’avocats, cette

conférence programmée jeudi 27 novembre à 14h dans les salons de l’Hôtel

de Ville, fera dialoguer différents spécialistes pour dresser un état des lieux

de ces violences massives et terribles et donner la parole à celles et ceux qui

accompagnent les survivantes et survivants, les soignent mais aussi à celles et ceux qui

alertent, mobilisent et font bouger le droit pour juger les agresseurs et

mettre fin à l’impunité liées à ces crimes.

Cet événement sera accessible en LSF.

Ouverture à 14 h 30 par Anne Hidalgo, maire de Paris

Table ronde n°1 : « Violences sexuelles : une arme de guerre devenue systémique

»

, anthropologue Alisa Kovalenko, réalisatrice ukrainienne

15 h 50 – 15 h 55 : Jean-Christophe Martin, Titulaire de la chaire UNESCO Paix et développement par le droit

16 h – 16 h 05 : Vidéo de Denis Mukwege, gynécologue congolais, Prix Nobel de la paix

et Citoyen d’honneur de la Ville de Paris

Table ronde n°2 : « Prévenir, réparer, juger : comment lutter contre l’impunité

? »

centre Primo Levi

, anthropologue et psychologue, présidente du centre Primo Levi Fatou Bensouda, ancienne procureure de la Cour pénale internationale (CPI)

17 h 20 – 17 h 25 : Patrick Weil, président de Bibliothèques sans Frontières (BSF)

Clôture à 17 h 30 par Pramila Patten, Représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles

liées aux

conflits.

Autres événements

Au-delà de la conférence capitale qui se tiendra en salle des fêtes l’après-midi, d’autres évènements vont ponctuer cette journée à l’Hôtel de ville destinés à la fois au grand public, à la société civile et aux universitaires.

9 h – 18 h : Bibliothèque Sans Frontières organise son hackaton, « Design Jam » avec une matinée de conférence à l’auditorium et une après-midi en salle des Arcades durant lesquelles des entreprises mettront leurs idées en commun afin de faire naître de nouvelles solutions à mettre en place sur le terrain pour atteindre l’égalité et permettre

l’émancipation des femmes et des filles.

9 h – 12 h : L’université Côte d’Azur, Bibliothèques sans

frontières (BSF) et l’ONU organisent un colloque universitaire à l’auditorium autour de thématiques très précises comme la torture sexuelle en prison ou les polytraumatismes et sa gestion médicale.

Le jeudi 27 novembre 2025, une conférence internationale sur le thème des violences sexuelles liées aux conflits, aux côtés de Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, est organisée à l’initiative en partenariat avec Bibliothèque sans frontières (BSF) et l’Université Côte d’Azur, engagés de longue date aux côtés des équipes de Pramila Patten sur ce sujet.

Le jeudi 27 novembre 2025

de à

gratuit

Réservation obligatoire, une pièce d’identité sera

demandée à l’entrée.

Tout public.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris