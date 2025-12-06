Journée dégustation de Noël à la Ferme de chez Nous Sèvremoine

Journée dégustation de Noël à la Ferme de chez Nous

33 rue Denis Papin Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

La Ferme de chez nous vous invite à sa journée dégustation de Noël

À l’occasion des fêtes de fin d’année, venez savourer nos délicieuses préparations spécialement conçues pour régaler petits et grands. C’est le moment idéal pour peaufiner vos menus de fête en famille, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Au programme de cette journée festive

Dégustation de nos plats festifs

Rencontre avec nos producteurs locaux

Balade en calèche (selon la météo)

Tombola avec de belles surprises à gagner

Visite du Père Noël en personne ! .

33 rue Denis Papin Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 77 49 99 40 saintmacaire49@lafermedecheznous.fr

English :

La Ferme de chez nous invites you to its Christmas tasting day

German :

La Ferme de chez nous lädt Sie zu seinem weihnachtlichen Verkostungstag ein

Italiano :

La Ferme de chez nous vi invita alla sua giornata di degustazione natalizia

Espanol :

La Ferme de chez nous le invita a su jornada de degustación navideña

