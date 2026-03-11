Journée dégustation & torréfaction avec Ma Pause Boutique d’ateliers Jars céramistes Anneyron
samedi 4 avril 2026.
Journée dégustation & torréfaction avec Ma Pause
Boutique d’ateliers Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme


Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04
Profitez d’une dégustation de cafés et thés servis dans nos pièces Jars, tout en découvrant la torréfaction en direct grâce à Ma Pause artisan torréfacteur.
Boutique d’ateliers Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 40 40 boutique@jarsceramistes.com
Enjoy a tasting of coffees and teas served in our Jars rooms, while discovering live roasting thanks to Ma Pause artisan torréfacteur.
L’événement Journée dégustation & torréfaction avec Ma Pause Anneyron a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche