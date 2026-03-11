Journée dégustation & torréfaction avec Ma Pause Boutique d’ateliers Jars céramistes Anneyron

Journée dégustation & torréfaction avec Ma Pause

Boutique d’ateliers Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Profitez d’une dégustation de cafés et thés servis dans nos pièces Jars, tout en découvrant la torréfaction en direct grâce à Ma Pause artisan torréfacteur.

Boutique d'ateliers Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron 26140 Drôme

English :

Enjoy a tasting of coffees and teas served in our Jars rooms, while discovering live roasting thanks to Ma Pause artisan torréfacteur.

