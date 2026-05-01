Ponson-Debat-Pouts

Journée démonstration agricole

Quartier Pouts PONSON-DEBAT-POUTS Ponson-Debat-Pouts Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association matériel et outil d’autrefois vous invite à découvrir les métériels et outils d’autrefois grâce à une journée de démonstration de travail du sol à l’ancienne.

Buvette et sandwich sur place.

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Quartier Pouts PONSON-DEBAT-POUTS Ponson-Debat-Pouts 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 50 84 76 mairie.ponsondebatpouts@wanadoo.fr

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English :

L’association matériel et outil d’autrefois invites you to discover the metériels and tools of yesteryear with a day-long demonstration of old-fashioned tillage.

Refreshments and sandwiches on site.

L’événement Journée démonstration agricole Ponson-Debat-Pouts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65