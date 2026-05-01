Journée démonstration agricole Quartier Pouts Ponson-Debat-Pouts
Journée démonstration agricole Quartier Pouts Ponson-Debat-Pouts dimanche 24 mai 2026.
Ponson-Debat-Pouts
Journée démonstration agricole
Quartier Pouts PONSON-DEBAT-POUTS Ponson-Debat-Pouts Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’association matériel et outil d’autrefois vous invite à découvrir les métériels et outils d’autrefois grâce à une journée de démonstration de travail du sol à l’ancienne.
Buvette et sandwich sur place.
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Quartier Pouts PONSON-DEBAT-POUTS Ponson-Debat-Pouts 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 50 84 76 mairie.ponsondebatpouts@wanadoo.fr
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English :
L’association matériel et outil d’autrefois invites you to discover the metériels and tools of yesteryear with a day-long demonstration of old-fashioned tillage.
Refreshments and sandwiches on site.
L’événement Journée démonstration agricole Ponson-Debat-Pouts a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65