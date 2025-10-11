Journée d’entretien du jardin géré par l’association Autour du jardin de Philippe Route de Kerarzal Landunvez

Journée d’entretien du jardin géré par l’association Autour du jardin de Philippe Route de Kerarzal Landunvez samedi 11 octobre 2025.

Journée d’entretien du jardin géré par l’association Autour du jardin de Philippe

Route de Kerarzal A côté de l’atelier L’Eben’Istor Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Thématique phare Connaître et maîtriser le liseron, cette belle adventive qui envahit nos jardins.

Lors de cette journée de nettoyage du jardin, nous échangerons sur les solutions pour retirer le liseron et ralentir sa repousse.

Venez nombreux !! 1 heure ou 2 ou plus !

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Pique-nique partagé.

Dégustation de kéfir et kombucha (boissons fermentées sans alcool).

Inscription sur place à un atelier “boissons santé”. .

Route de Kerarzal A côté de l’atelier L’Eben’Istor Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 86 39 16 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée d’entretien du jardin géré par l’association Autour du jardin de Philippe Landunvez a été mis à jour le 2025-10-01 par OT IROISE BRETAGNE