Journée départementale de la langue bretonne Fest Noz Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-03-06 18:30:00
C’est une journée pour les élèves bilingues du territoire (du CM2 à la 6e) où des ateliers en breton leur sont proposés comme du doublage, du skate, du gouren, un atelier photo etc. Cette journée se finit par un fest-noz gratuit avec un festig, Blue Glaz, Pev4r, Al Lann Ar Wern, Bagad Plougastel, Ribl an Elorn et le CBAP.
18h30, initiation à la danse avec le cercle Bleunioù Sivi. .
