Journée départementale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes Domaine des loges Parthenay

Journée départementale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

En partenariat avec le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des Deux-Sèvres, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres vous convie pour évoquer sur le sujet des violences sexuelles et sexistes.

Une journée pour échanger, apprendre et construire à travers la thématique des violences sexuelles et sexistes concernant spécifiquement les champs de la jeunesse et du mouvement sportif

Sous forme de plénière et d’ateliers, vous retrouverez des témoignages, diverses informations sur la réglementation, l’élaboration d’une charte commune ou encore des outils pour aider à repérer et agir en cas de Violences Sexuelles et Sexistes au sein de son club.

Seront présent(e)s pour intervenir lors de cette journée

– Typhaine GUY, représentante de l’association REBOND,

– la CRIP,

– la Gendarmerie,

– l’association Les petits fantômes,

– le Planning familial 79,

– le CDOS 79,

– le SDJES 79

English : Journée départementale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

In partnership with the Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des Deux-Sèvres, the Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres invites you to talk about sexual and gender-based violence.

German : Journée départementale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

In Zusammenarbeit mit dem Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des Deux-Sèvres lädt das Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres Sie ein, um über das Thema sexuelle und sexistische Gewalt zu sprechen.

Italiano :

In collaborazione con il Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des Deux-Sèvres, il Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres vi invita a discutere il tema della violenza sessuale e di genere.

Espanol : Journée départementale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

En colaboración con el Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des Deux-Sèvres, el Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres le invita a debatir el tema de la violencia sexual y de género.

