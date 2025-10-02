Journée départementale des aidants de l’Allier CS 81144 Montluçon

Journée départementale des aidants de l’Allier CS 81144 Montluçon jeudi 2 octobre 2025.

Journée départementale des aidants de l’Allier

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Début : Jeudi 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-02 17:00:00

2025-10-02

Venez vous informer et/ou partager votre expérience !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

Come and find out more and/or share your experience!

German :

Kommen Sie und informieren Sie sich und/oder teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Italiano :

Venite a scoprirne di più e/o a condividere la vostra esperienza!

Espanol :

Venga a informarse o a compartir su experiencia

