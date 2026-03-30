Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Place Blossac Châtellerault Châtellerault
Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Place Blossac Châtellerault Châtellerault dimanche 26 avril 2026.
Journée Départementale des Véhicules d’Epoque
Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
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Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine jdvevienne@gmail.com
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English : Journée Départementale des Véhicules d’Epoque
L’événement Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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