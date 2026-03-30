Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Place Blossac Châtellerault Châtellerault

Journée Départementale des Véhicules d'Epoque Boulevard Blossac Châtellerault 2026-04-26

Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Place Blossac Châtellerault Châtellerault dimanche 26 avril 2026.

Journée Départementale des Véhicules d’Epoque

Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

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Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   jdvevienne@gmail.com

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English : Journée Départementale des Véhicules d’Epoque

L’événement Journée Départementale des Véhicules d’Epoque Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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