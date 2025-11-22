JOURNÉE DES ACTIVITÉS MOTRICES AQUATIQUES Piscine Olympique Angelotti Montpellier

JOURNÉE DES ACTIVITÉS MOTRICES AQUATIQUES

Piscine Olympique Angelotti 195 Avenue Jacques Cartier Montpellier Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Le Montpellier Culture Sport Adapté est une association qui propose des activités

sportives et culturelles auprès des personnes en situation de handicap mental sur la

métropole de Montpellier.

Cette manifestation s’adresse à des personnes en situation de handicap mental ayant des troubles moteurs associés ou non. Néanmoins le bassin et les ateliers proposés pour la matinée restent ouvert au public afin de permettre une réelle mixité et favorisant le partage d’expériences et l’enrichissement mutuel.

Pour cette 25ème édition, les sportifs découvriront le milieu aquatique ainsi que le le secourisme, le sauvetage aquatique et la

plongée grâce à des professionnels.

Cet événement a pour but d’offrir aux personnes en situation de handicap de toute la région, un lieu de rencontre extérieur à leur cadre de vie habituel. Cette matinée sera encadrée par des étudiants dans le domaine du sport et/ou du handicap, des bénévoles du MCSA et par des professionnels d’Aqualove et du MUC Plongée. .

Piscine Olympique Angelotti 195 Avenue Jacques Cartier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 79 23 40 contact@mcsa34.com

English :

Montpellier Culture Sport Adapté is an association offering sports and cultural activities

and cultural activities for people with mental disabilities in the Montpellier

of Montpellier.

German :

Der Montpellier Culture Sport Adapté ist ein Verein, der Aktivitäten anbietet

sport und Kultur für Menschen mit geistiger Behinderung in der Region

metropole Montpellier anbietet.

Italiano :

Montpellier Culture Sport Adapté è un’associazione che propone attività sportive e culturali

e culturali per persone con difficoltà di apprendimento nella zona di Montpellier

di Montpellier.

Espanol :

Montpellier Culture Sport Adapté es una asociación que ofrece actividades deportivas y culturales

y culturales para personas con dificultades de aprendizaje en el Montpellier

de Montpellier.

