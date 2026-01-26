Journée des Adhérents Rion-des-Landes

Journée des Adhérents

Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Bonjour Jeanotien.ne!

Cela fait peut-être un moment que l’on ne t’as pas vu à l’Ecolieu Jeanot! La nouvelle équipe du lieu souhaite organiser une après-midi pour toi, pour vous !

On t’invite à venir à l’Ecolieu pour le découvrir ou le re-découvrir, profiter d’une visite guidée où l’on te présentera

les nouveautés prévues pour 2026, de la présentation du projet pépinière avec Olivier, d’ateliers manuels avec Marie, du centre de documentation et d’un coin papote pour discuter et prendre du temps pour toi.

Le matin, on aura préparé un bon goûter pour le partager avec toi vers 16h et le soir, pour terminer en beauté, nous proposons une JAM ! .

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

English : Journée des Adhérents

Hello Jeanotien.ne!

Maybe it’s been a while since we’ve seen you at Ecolieu Jeanot! The new team would like to organize an afternoon for you, for you!

