Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-24 13:30:00

fin : 2025-05-24 17:30:00

2025-05-24

Rendez-vous le 24 mai pour la journée des ados !

La Ville de Saint-Jean-de-Luz organise pour la quatrième année consécutive, au cœur du parc Duconténia, La Journée des ados Nerabeen eguna .

Cette après-midi, imaginée par les animateurs Jeunesse de la ville et les jeunes du club ados autour d’activités sportives et ludiques, est entièrement dédiée aux 12 à 17 ans.

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous les jeunes. .

Parc Ducontenia Avenue Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

