Journée des aidants actifs du 16e : vitalité, bien-être et convivialité au programme Mairie du 16e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

La Journée des aidants actifs du 16e est pensée comme un véritable parcours de vitalité et de bien-être .

Dans une ambiance conviviale, plusieurs espaces de la mairie accueilleront des animations variées :

Hall d’entrée : stands de prévention et présentation des activités sportives avec l’OMS 16e et la Police Nationale.

: stands de prévention et présentation des activités sportives avec l’OMS 16e et la Police Nationale. Hall des mariages : cours de gym tonic, pilates, sport santé et yoga, ainsi que des ateliers bien-être (massages, olfactothérapie, nutrition).

: cours de gym tonic, pilates, sport santé et yoga, ainsi que des ateliers bien-être (massages, olfactothérapie, nutrition). Salle des commissions : initiation à la self-défense, atelier floral, jeux de société (scrabble, belote, tarot) et découverte du tango.

: initiation à la self-défense, atelier floral, jeux de société (scrabble, belote, tarot) et découverte du tango. Salle des fêtes et péristyle : cours de cuisine, séances de qi gong et danse-thérapie.

Cette journée est l’occasion pour les séniors aidants de découvrir des activités adaptées, de rencontrer des professionnels et de partager un moment agréable autour du bien-être et de la santé.

Le 16e arrondissement organise une journée dynamique dédiée aux séniors, avec des stands d’information, des ateliers bien-être et des activités sportives et culturelles. Une occasion de prendre soin de soi tout en partageant des moments chaleureux.

Le mardi 07 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Informations : 01 40 72 16 16

Public adultes. A partir de 55 ans.

début : 2025-10-07T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T18:00:00+02:00

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 PARIS

