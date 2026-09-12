Journée des aidants Conférence Subir ou grandir Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Journée des aidants Conférence Subir ou grandir

42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

À l’occasion de la Journée des Aidants, le cinéma Les Cinéastes vous invite, en partenariat avec l’association Les Pachas, à vivre une conférence inspirante qui vous offrira un temps pour souffler et prendre du recul. La conférence est précédée du documentaire Les Pachas Le Film de B. Coulon.

À l’occasion de la Journée des Aidants, le cinéma Les Cinéastes vous invite, en partenariat avec l’association Les Pachas, à vivre une conférence inspirante qui vous offrira un temps pour souffler, prendre du recul et repartir avec un nouvel élan.

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Conférence

Subir ou Grandir ?

Et si nous avions plus de pouvoir que nous ne le pensons face aux épreuves ?

À travers son histoire personnelle et son expérience de coach et de préparateur mental, notre invité vous proposera un autre regard sur les difficultés de la vie.

Une conférence sensible, authentique et accessible, qui vous invitera à

? retrouver ce qui vous fait avancer ;

? prendre soin de vous sans culpabiliser ;

? identifier l’essentiel et lâcher prise sur le superflu ;

? transformer les difficultés en ressources pour avancer.

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Un témoignage qui marque

Ancien préparateur mental de l’équipe de France d’escalade, coach et conférencier, Christophe Bichet, partage un parcours hors du commun.

Confronté depuis de nombreuses années à une maladie génétique rare, il a traversé plus de quinze cancers ORL et une greffe de moelle osseuse, tout en poursuivant son engagement auprès des autres.

Son message est profondément humain nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive… mais nous pouvons choisir la manière d’y répondre.

La conférence est précédée du court métrage documentaire Les Pachas Le Film de Bertrand Coulon. .

42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

%C0 To mark Caregivers’ Day, the Les Cin%E9astes movie theater, in partnership with the Les Pachas association, invites you to attend an inspiring talk that will give you a chance to take a breather and step back for a moment. The talk will be preceded by the documentary “Les Pachas The Movie” by B. Coulon.

L’événement Journée des aidants Conférence Subir ou grandir Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72