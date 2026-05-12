Chuisnes

Journée des Aidants et des accompagnés

Chuisnes Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:30:00

fin : 2026-06-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Journée des Aidants et des accompagnés

L’ Association des diabétiques départementale d’Eure-et-Loir organise, en partenariat avec Handi’Cap-Répit, Mutami et plusieurs professionnels du bien-être et de l’accompagnement, une Journée des Aidants destinée aux aidants et aux personnes accompagnées, dans nos locaux.

Cette journée a été pensée comme un temps de répit, de bien-être et d’échange, avec des ateliers accessibles et adaptés dans un cadre convivial.

Au programme notamment rando-sophro, équicoaching, sophro créa, massages et automassages, atelier cyanotype, jeux et activités adaptées, ainsi que plusieurs espaces bien-être.

Un bus sera également mis à disposition pour les personnes non véhiculées, avec des départs depuis Illiers-Combray et Courville-sur-Eure.

Inscription obligatoire jusqu’au 5 juin. 5 .

Chuisnes 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 82 22 41 handicaprepit28@gmail.com

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English :

Journée des Aidants et des accompagnés

L’événement Journée des Aidants et des accompagnés Chuisnes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE