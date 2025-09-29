Journée des aidants Le Mix Mourenx
La journée des stands avec plus de 20 structures et organismes pour présenter les dispositifs et aides qui existent pour accompagner un proche au quotidien
2 tables rondes animées par Jean-Jacques AMYOT psychosociologue avec la participation de professionnels de santé et de témoins aidants
10h à 11h15 “Qu’est-ce qu’un aidant?”
11h15 à 12h15 “Qu’est-ce que le répit?”
12h45 14h pause déjeuner
14h le Docteur SANS du pôle gériatrie du CH de Pau et Eric FORTANÉ directeur du SSIAD du Piémont nous parleront d’une initiative départementale en faveur des aidants. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 41 09
