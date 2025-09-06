Journée des Amis du Jumelage Istres

Le Comité de Jumelage d’Istres organise la Journée des Amis du Jumelage sur les bords de l’étang de l’Olivier.

Une journée placée sous le signe de la convivialité, des échanges et de la découverte, rythmée par des animations, un repas et des rencontres.

Programme



10h30 Animations (rame traditionnelle avec les Rameurs de l’Olivier, yoga assis et respiration avec Yoga Dynamique Zen, atelier Croix-Rouge)



11h30 Apéritif animé par la Chorale Provençale



12h00 Repas sur inscription (15 €) avec gardianne de taureau, riz, dessert Paris-Brest, et boisson (vin ou eau)



14h00 à 16h30 Animations et démonstrations (rame, pétanque avec la Boule Humide, ateliers et stands associatifs, concerts des Orchestructibles et de la Chorale Provençale)



Une buvette sera ouverte toute la journée et un stand du Comité de Jumelage proposera informations et goodies.

Cette édition accueillera en invité d’honneur Mme Carola Habenicht, Présidente du Club Franco-Allemand de Radolfzell, ainsi que son mari. .

Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 65 37 37 comitejumelage13800@gmail.com

English :

The Comité de Jumelage d’Istres organizes the Journée des Amis du Jumelage on the banks of the Etang de l’Olivier.

A day of conviviality, exchange and discovery, punctuated by entertainment, a meal and meetings.

German :

Das Comité de Jumelage d’Istres organisiert den Journée des Amis du Jumelage am Ufer des Étang de l’Olivier.

Ein Tag im Zeichen der Geselligkeit, des Austauschs und der Entdeckung, der von Animationen, einem Essen und Begegnungen geprägt ist.

Italiano :

Il Comitato di gemellaggio di Istres organizza una Giornata degli amici del gemellaggio sulle rive dell’Etang de l’Olivier.

Sarà una giornata all’insegna della convivialità, dello scambio e della scoperta, con intrattenimento, pranzo e incontri.

Espanol :

El Comité de Hermanamiento de Istres organiza una Jornada de los Amigos del Hermanamiento a orillas del Etang de l’Olivier.

Será una jornada de convivencia, intercambios y descubrimientos, con animaciones, una comida y encuentros.

