Journée des Amis du patrimoine et de l’orgue de Marsolan Village de Marsolan Marsolan

Journée des Amis du patrimoine et de l’orgue de Marsolan Village de Marsolan Marsolan samedi 20 septembre 2025.

Journée des Amis du patrimoine et de l’orgue de Marsolan 20 et 21 septembre Village de Marsolan Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous invitent à participer aux journées du Patrimoines européennes au village :

Samedi 20 septembre et Dimanche 21 : exposition de photos sur le village et ses environ à l’ancienne boulangerie 40 Gd rue saint Jacques. L’occasion de découvrir l’ancien fournil du village avec son pétrin et son four.

Dimanche 21, 16h à l’église : Concert d’orgue avec Ludovic Pastoureau professeur à l’école de musique « La clé des Champs »; participation libre.

Village de Marsolan 32700 Marsolan Marsolan 32700 Gers Occitanie 06 34 27 41 94

Les Amis du Patrimoine et de l’Orgue de Marsolan vous invitent à participer aux journées du Patrimoines européennes au village :

© Pascale Espinasse