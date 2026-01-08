Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby Pôle Rugby et Stade La Fougère Saint-Vincent-de-Tyrosse

Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby

Pôle Rugby et Stade La Fougère 901 avenue du Stade Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Vous aimez le rugby ? Participer à cette journée sportive organisée par les anciens du rugby de l’UST Rugby !

Au programme de journée rugbystique 3ème tournoi inter génération de rugby flag, repas et match de l’équipe séniors Tyrosse Drancy. .

Pôle Rugby et Stade La Fougère 901 avenue du Stade Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 04 23 anciensust@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby

Do you love rugby? Take part in this field day organized by UST Rugby alumni!

L’événement Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-08 par OTI LAS