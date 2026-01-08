Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby Pôle Rugby et Stade La Fougère Saint-Vincent-de-Tyrosse
Pôle Rugby et Stade La Fougère 901 avenue du Stade Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Vous aimez le rugby ? Participer à cette journée sportive organisée par les anciens du rugby de l’UST Rugby !
Au programme de journée rugbystique 3ème tournoi inter génération de rugby flag, repas et match de l’équipe séniors Tyrosse Drancy. .
Pôle Rugby et Stade La Fougère 901 avenue du Stade Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 04 23 anciensust@orange.fr
English : Journée des anciens joueurs de l’UST Rugby
Do you love rugby? Take part in this field day organized by UST Rugby alumni!
