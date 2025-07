Journée des artistes au village Mont-Saint-Vincent

16h30 Atelier sérigrahie enfans et adultes Klaus Waldrou, graphiste et illustrateur de Saint-Pierre-de-Varennes, proposera un atelier de sérigraphie tout public. Info pratique libre accès, au chapeau. 15h > 18h Concert "CaCophonia" Batucada festive de Couches Info pratique en déambulation dans le village, gratuit. 10h > 18h Tombola Remise des lots de tombola en fin de journée, en même temps que les prix des artistes. 16h > 18h30 Exposition et remise des prix Venez découvrir l’ensemble de la production de nos artistes, et profitons-en pour voter le coup de cœur de l’année ! Info pratique place du Château. Plus de renseignement lesamisdusite.msv@gmail.com 06 81 45 27 30."> 16h30 Atelier sérigrahie enfans et adultes Klaus Waldrou, graphiste et illustrateur de Saint-Pierre-de-Varennes, proposera un atelier de sérigraphie tout public. Info pratique libre accès, au chapeau. 15h > 18h Concert "CaCophonia" Batucada festive de Couches Info pratique en déambulation dans le village, gratuit. 10h > 18h Tombola Remise des lots de tombola en fin de journée, en même temps que les prix des artistes. 16h > 18h30 Exposition et remise des prix Venez découvrir l’ensemble de la production de nos artistes, et profitons-en pour voter le coup de cœur de l’année ! Info pratique place du Château. Plus de renseignement lesamisdusite.msv@gmail.com 06 81 45 27 30.">

