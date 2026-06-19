Journée des Arts Junior Étretat
Journée des Arts Junior Étretat samedi 25 juillet 2026.
Étretat
Journée des Arts Junior
Sur le Perrey d’Étretat Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Journée des Arts se décline également pour les enfants, avec un rendez-vous placé sous le signe de la créativité et de la découverte. Une belle occasion pour les plus jeunes de s’initier à la pratique artistique et de vivre, à leur manière, l’esprit de cette manifestation emblématique d’Étretat. .
Sur le Perrey d’Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie artandseaetretat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée des Arts Junior
L’événement Journée des Arts Junior Étretat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat 2 juillet 2026
- Concert Blue Jitters Rue du Général Leclerc Étretat 3 juillet 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 4 juillet 2026
- Marine Nouvel Les Eaux Dormantes Les Jardins d’Etretat Étretat 5 juillet 2026
- Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat 6 juillet 2026