Étretat

Journée des Arts Junior

Sur le Perrey d’Étretat Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Journée des Arts se décline également pour les enfants, avec un rendez-vous placé sous le signe de la créativité et de la découverte. Une belle occasion pour les plus jeunes de s’initier à la pratique artistique et de vivre, à leur manière, l’esprit de cette manifestation emblématique d’Étretat. .

Sur le Perrey d’Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie artandseaetretat@gmail.com

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English : Journée des Arts Junior

L’événement Journée des Arts Junior Étretat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie