Minerve

JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE.

Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Célébrez les Arts Sacrés à Minerve ! Au programme randonnée accessible, pique-nique partagé, conférence historique sur l’autel consacré et messe célébrée par l’Évêque à 17h. Une immersion unique dans l’histoire locale.

La Paroisse Saint-Salvy et la Mairie de Minerve vous invitent à une journée d’exception dédiée aux Arts Sacrés et au patrimoine médiéval.

Le programme de la journée

Matinée Randonnée conviviale adaptée à tous les niveaux pour découvrir les paysages entourant la cité.

Midi Pause pique-nique (repas tiré du sac).

Après-midi Conférence exceptionnelle sur l’église de Minerve, centrée sur son autel consacré, un trésor historique vieux de 1570 ans.

17h00 Messe solennelle célébrée par Monseigneur Turini .

Clôture Verre de l’amitié offert pour échanger avec les organisateurs et les intervenants.

L’événement est ouvert à tous, habitants comme visiteurs.

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* **Nom de l’offre **

* **Commune ** Minerve (34210).

* **Date ** Samedi 16 mai 2026.

* **Thématique ** Culturelle Religieuse Patrimoine.

* **Tarif ** Accès libre (généralement le cas pour ces journées paroissiales, à confirmer lors de la saisie).

* **Organisateurs ** (Contact Mme COMBES). .

Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 21 77 paroissecop@gmail.com

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English : JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE.

Celebrate the Sacred Arts in Minerve! On the program: accessible hike, shared picnic, historical lecture on the consecrated altar and mass celebrated by the Bishop at 5pm. A unique immersion in local history.

L’événement JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE. Minerve a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC