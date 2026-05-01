JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE. Minerve
JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE. Minerve samedi 16 mai 2026.
Minerve
JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE.
Minerve Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Célébrez les Arts Sacrés à Minerve ! Au programme randonnée accessible, pique-nique partagé, conférence historique sur l’autel consacré et messe célébrée par l’Évêque à 17h. Une immersion unique dans l’histoire locale.
La Paroisse Saint-Salvy et la Mairie de Minerve vous invitent à une journée d’exception dédiée aux Arts Sacrés et au patrimoine médiéval.
Le programme de la journée
Matinée Randonnée conviviale adaptée à tous les niveaux pour découvrir les paysages entourant la cité.
Midi Pause pique-nique (repas tiré du sac).
Après-midi Conférence exceptionnelle sur l’église de Minerve, centrée sur son autel consacré, un trésor historique vieux de 1570 ans.
17h00 Messe solennelle célébrée par Monseigneur Turini .
Clôture Verre de l’amitié offert pour échanger avec les organisateurs et les intervenants.
L’événement est ouvert à tous, habitants comme visiteurs.
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* **Nom de l’offre **
* **Commune ** Minerve (34210).
* **Date ** Samedi 16 mai 2026.
* **Thématique ** Culturelle Religieuse Patrimoine.
* **Tarif ** Accès libre (généralement le cas pour ces journées paroissiales, à confirmer lors de la saisie).
* **Organisateurs ** (Contact Mme COMBES). .
Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 21 77 paroissecop@gmail.com
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English : JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE.
Celebrate the Sacred Arts in Minerve! On the program: accessible hike, shared picnic, historical lecture on the consecrated altar and mass celebrated by the Bishop at 5pm. A unique immersion in local history.
L’événement JOURNÉE DES ARTS SACRÉS RENCONTRE ET PATRIMOINE. Minerve a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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