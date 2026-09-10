Informations pratiques

Cauneille

Journée des assistants maternels

Salle des fêtes Cauneille Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion de la Journée des Assistants Maternels, venez partager un après-midi convivial autour de la petite enfance, des rencontres et du partage, découvrir le métier d’assistant maternel et d’échanger avec des professionnels de la petite enfance. Au programme : Rencontres avec des professionnels, animations lecture avec Nathalie M’Rica de Ma Fabrique à Mots et Géraldine Coursan de Jardin de Jules, espace jeux pour les enfants. Goûter offert.

À 18h, spectacle humoristique « Nounou un jour » par Mr Charly. 1h30 de rire, de joie, d’émotions…pour les Assistant.es Maternel.les mais aussi les parents ! Et les futur.es professionnel.les ! Découpé en plusieurs saynètes et chansons, montrant différents moments dans la vie d’une assistante maternelle, ce spectacle a pour vocation la valorisation de ce métier si peu reconnu.

Évènement gratuit ouvert aux familles et aux professionnels. .

Salle des fêtes Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 05 58 76 n.caytan@orthe-arrigans.fr

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English : Journée des assistants maternels

L’événement Journée des assistants maternels Cauneille a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans