JOURNÉE DES ASSOCIATIONS BÉZIERS Béziers

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS BÉZIERS Béziers samedi 13 septembre 2025.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS BÉZIERS

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-09-13

Avec 226 associations présentes, cette journée est l’occasion idéale pour rencontrer des passionnés, échanger avec des bénévoles, et trouver l’activité qui correspond à vos envies ! Que vous soyez intéressé par le sport, la culture, la solidarité, l’environnement, la santé, ou toute autre thématique, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

English :

With 226 associations taking part, this is the ideal opportunity to meet enthusiasts, talk to volunteers, and find the activity that suits you best! Whether you’re interested in sport, culture, solidarity, the environment, health or any other theme, there’ll be something for all tastes and ages!

German :

Mit 226 anwesenden Vereinen ist dieser Tag die ideale Gelegenheit, um begeisterte Menschen zu treffen, sich mit Freiwilligen auszutauschen und die Aktivität zu finden, die Ihren Wünschen entspricht! Ob Sie sich für Sport, Kultur, Solidarität, Umwelt, Gesundheit oder andere Themen interessieren, es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein!

Italiano :

Con 226 associazioni partecipanti, è l’occasione perfetta per incontrare gli appassionati, parlare con i volontari e trovare l’attività che state cercando! Che siate interessati allo sport, alla cultura, alla solidarietà, all’ambiente, alla salute o a qualsiasi altro tema, ci sarà qualcosa per tutti i gusti e le età!

Espanol :

Con la participación de 226 asociaciones, es la ocasión perfecta para conocer a aficionados, hablar con voluntarios y encontrar la actividad que buscas Tanto si te interesa el deporte, la cultura, la solidaridad, el medio ambiente, la salud o cualquier otro tema, ¡habrá para todos los gustos y edades!

