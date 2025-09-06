Journée des associations MFC de Blainville sur l’eau Blainville-sur-l’Eau

Journée des associations MFC de Blainville sur l’eau Blainville-sur-l’Eau samedi 6 septembre 2025.

Journée des associations

MFC de Blainville sur l’eau 2 Rue de l’étang Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Nouvelle édition de la Journée des Associations, samedi 6 septembre de 14h à 18h à la MFC de Blainville-sur-l’Eau.

Retrouvez-y de nombreuses associations du secteur pour vous permettre de programmer vos activités sportives ou vos loisirs à venir.

Un moment d’échange privilégié avec les acteurs du milieu associatif en toute convivialité !

Entrée gratuite, ouverte à tous…Venez nombreux !Tout public

0 .

MFC de Blainville sur l’eau 2 Rue de l’étang Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 05

English :

A new edition of the Journée des Associations, on Saturday September 6 from 2 to 6 pm at the MFC in Blainville-sur-l?Eau.

You’ll find a host of local associations on hand to help you plan your upcoming sporting or leisure activities.

It’s a great opportunity to meet and exchange ideas in a friendly atmosphere!

Free admission, open to all… Come one, come all!

German :

Der Tag der Vereine findet am Samstag, den 6. September von 14 bis 18 Uhr in der MFC von Blainville-sur-l’Eau statt.

Hier finden Sie zahlreiche Vereine aus der Umgebung, damit Sie Ihre sportlichen Aktivitäten oder Ihre Freizeitaktivitäten planen können.

Ein besonderer Moment des Austauschs mit den Akteuren des Vereinswesens in aller Gemütlichkeit!

Der Eintritt ist kostenlos und steht allen offen kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Un’altra giornata delle associazioni, sabato 6 settembre dalle 14 alle 18 presso l’MFC di Blainville-sur-l’Eau.

Molte delle associazioni della zona saranno presenti per aiutarvi a pianificare le vostre future attività sportive o ricreative.

È un’ottima occasione per incontrare e parlare con persone impegnate nel settore del volontariato in un’atmosfera amichevole!

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, quindi venite tutti!

Espanol :

Otra Jornada de las Asociaciones, el sábado 6 de septiembre de 14.00 a 18.00 horas en el MFC de Blainville-sur-l’Eau.

Muchas de las asociaciones de la zona estarán allí para ayudarle a planificar sus futuras actividades deportivas o de ocio.

Es una buena oportunidad para conocer y hablar con personas del voluntariado en un ambiente agradable

La entrada es libre y gratuita, así que ¡vengan todos!

L’événement Journée des associations Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2025-08-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS