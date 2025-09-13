Journée des associations Châtel-Censoir

Journée des associations Châtel-Censoir samedi 13 septembre 2025.

Journée des associations

Place de la mairie Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Stands associatifs et animations.

Après-midi clôturée par un apéritif offert par la commune. .

Place de la mairie Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98

English : Journée des associations

German : Journée des associations

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée des associations Châtel-Censoir a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay