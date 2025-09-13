Journée des associations Châtel-Censoir
Journée des associations Châtel-Censoir samedi 13 septembre 2025.
Journée des associations
Place de la mairie Châtel-Censoir Yonne
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-13
Stands associatifs et animations.
Après-midi clôturée par un apéritif offert par la commune. .
Place de la mairie Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98
