Journée des associations de Villefranche-de-Rouergue 2025 Villefranche-de-Rouergue

Journée des associations de Villefranche-de-Rouergue 2025

allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-09-06

2025-09-06

De nombreuses associations tiendront un stand, et de nombreuses activités seront représentées. Toute la journée, de 9h à 20h.

La rentrée est l’occasion idéale pour choisir une activité pour la saison à venir, et pour mettre à l’honneur le riche tissu associatif qui contribue à la vitalité de la ville.

Plus de 200 associations œuvrent tout au long de l’année pour proposer une offre diversifiée.

Pour leur rendre hommage et les aider à valoriser leurs activités, la commune organise le samedi 6 septembre La FÊTE DES ASSOCIATIONS.

Gratuite, celle-ci s’articulera autour de plusieurs temps forts

Découverte des sports Gymnase et stade du Tricot de 9h à 16h, stade Henri-Lagarde de 10h à 12h, Aqualudis de 14h à 16h

Salon des associations Halle et Arcades 10h à 17h

Cérémonie des trophées sportifs animée par une bodéga Place Notre-Dame 17h30 à 20h

Les activités de découverte sport, gratuites et ouvertes aux enfants comme aux adultes, permettent à chacun de s’essayer à la pratique de nombreuses activités sportives.

> Gymnase et stade du Tricot 9h-16h Aïkido, badminton, basket, danse, escrime, football, gymnastique, handball, judo, karaté, tennis, tennis de table, volley-ball, auxquels s’ajoutent des stands d’information sur l’athlétisme, la natation, le rugby à XIII et le rugby à XV.

> Place A. de Morlhon 10h-17h buggy

> Complexe sportif Henri-Lagarde 10h-12h animations de l’Athlétisme, du rugby à XIII et du rugby à XV

> Aqualudis 14h-16h Animations de natation sur le bassin extérieur



Salon des associations

Grande vitrine de la vie associative villefranchoise et de sa formidable richesse, ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion pour le grand public de découvrir de nombreuses activités et d’échanger avec les bénévoles associatifs dans de multiples domaines. Associations sportives, culturelles, sociales, citoyennes ou de défense des animaux près de 70 associations, représentatives des multiples activités proposées à Villefranche, ont répondu à l’invitation de la commune. Pour choisir celle qui correspond le mieux aux envies de chacun, découvrir des disciplines, ou parce que l’on veut donner de son temps en tant que bénévole, chacun sera invité à déambuler au milieu des nombreux stands installés dans la salle des fêtes et décorés à l’image de leur association.

Un bon moment de découvert sous les arcades et sous la halle.



Cérémonie des trophées sportifs animée par une Bodéga

Une cérémonie pour récompenser nos sportifs de la saison écoulée. A partir de 17h30, cinq trophées seront décernés aux sportifs retenus par un jury composé d’élus de la commission des sports, et de représentants associatifs. Un événement qui aura lieu dans une ambiance festive animée par une bodéga. .

allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

English :

Numerous associations will have a stand, and a wide range of activities will be represented. All day, from 9am to 8pm.

German :

Zahlreiche Vereine werden mit einem Stand vertreten sein und es werden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Den ganzen Tag über, von 9 bis 20 Uhr.

Italiano :

Molte associazioni avranno uno stand e sarà rappresentata un’ampia gamma di attività. Tutto il giorno, dalle 9.00 alle 20.00.

Espanol :

Numerosas asociaciones dispondrán de un stand, y estará representada una amplia gama de actividades. Todo el día, de 9.00 a 20.00 h.

