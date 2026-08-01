Informations pratiques

Saint-Crépin-et-Carlucet

Journée des Associations et du Jeu

gymnase du Mascolet Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez les associations locales à travers des jeux, ateliers, animations et démonstrations pour petits et grands. De 14h à 18h au gymnase du Mascolet. Buvette et restauration sur place.

Petits et grands sont invités à découvrir les associations du territoire lors d’un après-midi convivial et ludique au gymnase du Mascolet, à Saint-Crépin-et-Carlucet. De 14h à 18h, profitez de nombreuses animations stands associatifs, jeux de société et jeux en bois, tir à l’arc, tour d’escalade, contes, créations manuelles, création de fusées à eau, kermesse des Récup’Acteurs et exposition de voitures anciennes. Des démonstrations de danse de salon, twirling, zumba, Pop Dance, karaté, musique et danse country rythmeront également l’après-midi. Buvette et restauration sur place. .

gymnase du Mascolet Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09

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English : Journée des Associations et du Jeu

Discover local organizations through games, workshops, activities, and demonstrations for all ages. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m. at the Mascolet Gymnasium. Refreshments and food available on site.

L’événement Journée des Associations et du Jeu Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2026-08-01 par OT du pays de Fénelon