Journée des Associations et du Jeu Saint-Crépin-et-Carlucet
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Crépin-et-Carlucet
Informations pratiques
Saint-Crépin-et-Carlucet
Journée des Associations et du Jeu
gymnase du Mascolet Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Découvrez les associations locales à travers des jeux, ateliers, animations et démonstrations pour petits et grands. De 14h à 18h au gymnase du Mascolet. Buvette et restauration sur place.
Petits et grands sont invités à découvrir les associations du territoire lors d’un après-midi convivial et ludique au gymnase du Mascolet, à Saint-Crépin-et-Carlucet. De 14h à 18h, profitez de nombreuses animations stands associatifs, jeux de société et jeux en bois, tir à l’arc, tour d’escalade, contes, créations manuelles, création de fusées à eau, kermesse des Récup’Acteurs et exposition de voitures anciennes. Des démonstrations de danse de salon, twirling, zumba, Pop Dance, karaté, musique et danse country rythmeront également l’après-midi. Buvette et restauration sur place. .
gymnase du Mascolet Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09
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English : Journée des Associations et du Jeu
Discover local organizations through games, workshops, activities, and demonstrations for all ages. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m. at the Mascolet Gymnasium. Refreshments and food available on site.
L’événement Journée des Associations et du Jeu Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2026-08-01 par OT du pays de Fénelon