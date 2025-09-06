JOURNÉE DES ASSOCIATIONS & FÊTE DU SPORT Clermont-l’Hérault
Avenue du Stade Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-09-06
Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !
Tout au long de la journée, venez les rencontrer et assister à des démonstrations.
Buvette et petite restauration sur place (Organisation Volley Ball Club Clermontais et Hand Ball Club Clermont Salagou) et présence d’un glacier. .
Avenue du Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
Clermont-Ferrand?s associations will be out in force, whether for sports, culture, solidarity or well-being!
German :
Ob Sport, Kultur, Solidarität oder Wohlbefinden die Vereine aus Clermont-Ferrand werden zahlreich vertreten sein!
Italiano :
Le associazioni sportive, culturali, sociali e assistenziali di Clermont-Ferrand saranno presenti in forze!
Espanol :
Las asociaciones deportivas, culturales, sociales y asistenciales de Clermont-Ferrand estarán presentes
