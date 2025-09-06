JOURNÉE DES ASSOCIATIONS & FÊTE DU SPORT Clermont-l’Hérault

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS & FÊTE DU SPORT Clermont-l’Hérault samedi 6 septembre 2025.

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !

Tout au long de la journée, venez les rencontrer et assister à des démonstrations.

Buvette et petite restauration sur place (Organisation Volley Ball Club Clermontais et Hand Ball Club Clermont Salagou) et présence d’un glacier. .

Avenue du Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Clermont-Ferrand?s associations will be out in force, whether for sports, culture, solidarity or well-being!

German :

Ob Sport, Kultur, Solidarität oder Wohlbefinden die Vereine aus Clermont-Ferrand werden zahlreich vertreten sein!

Italiano :

Le associazioni sportive, culturali, sociali e assistenziali di Clermont-Ferrand saranno presenti in forze!

Espanol :

Las asociaciones deportivas, culturales, sociales y asistenciales de Clermont-Ferrand estarán presentes

