Journée des associations Mouriès

Journée des associations Mouriès samedi 6 septembre 2025.

Journée des associations

Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Participez à la journée des associations à Mouriès, le samedi 6 septembre, de 9h à 12h !

Rendez-vous sur le cours Paul Révoil pour découvrir les activités proposées par les associations de Mouriès.



Cours de musique, activités sportives, associations artistiques ou culturelles, il y en aura pour tous les goûts ! .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01 contact@mairie-mouries.fr

English :

Come along to the Associations Day in Mouriès on Saturday 6 September, from 9am to 12pm!

German :

Nehmen Sie am Tag der Vereine in Mouriès teil, am Samstag, den 6. September, von 9 bis 12 Uhr!

Italiano :

Partecipate alla Giornata delle Associazioni di Mouriès sabato 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.00!

Espanol :

Participe en el Día de las Asociaciones de Mouriès el sábado 6 de septiembre, de 9.00 a 12.00 horas

L’événement Journée des associations Mouriès a été mis à jour le 2025-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles