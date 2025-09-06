Journée des associations Mouriès
Journée des associations Mouriès samedi 6 septembre 2025.
Journée des associations
Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 12h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Participez à la journée des associations à Mouriès, le samedi 6 septembre, de 9h à 12h !
Rendez-vous sur le cours Paul Révoil pour découvrir les activités proposées par les associations de Mouriès.
Cours de musique, activités sportives, associations artistiques ou culturelles, il y en aura pour tous les goûts ! .
Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01 contact@mairie-mouries.fr
English :
Come along to the Associations Day in Mouriès on Saturday 6 September, from 9am to 12pm!
German :
Nehmen Sie am Tag der Vereine in Mouriès teil, am Samstag, den 6. September, von 9 bis 12 Uhr!
Italiano :
Partecipate alla Giornata delle Associazioni di Mouriès sabato 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.00!
Espanol :
Participe en el Día de las Asociaciones de Mouriès el sábado 6 de septiembre, de 9.00 a 12.00 horas
