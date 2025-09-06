JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Parc des Sports Saint-Brevin-les-Pins

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Parc des Sports Saint-Brevin-les-Pins samedi 6 septembre 2025.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Parc des Sports Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

La 7e édition de la Journée des Associations se tiendra le samedi 6 septembre au Parc des Sports de Saint-Brevin-les-Pins.

Le public est chaleureusement invité à venir rencontrer les nombreuses associations qui seront présentes.

Comme chaque année, ce rendez-vous incontournable réunira une grande diversité d’associations locales.

C’est une belle opportunité pour les Brévinois, ainsi que pour les visiteurs extérieurs, de découvrir la richesse du tissu associatif de la commune.

Dans une ambiance conviviale, les échanges et les rencontres seront au cœur de la journée.

Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, solidaires ou patriotiques, toutes les associations participantes seront ravies de vous présenter leurs actions et leurs projets.

Ne manquez pas ce moment de partage !



.

Parc des Sports Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Saint Brevin