JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Parc des Sports Saint-Brevin-les-Pins

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Parc des Sports Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La 8e Journée des Associations aura lieu le samedi 5 septembre au Parc des Sports, de 10h à 17h.

Les habitants sont cordialement conviés à venir à la rencontre de nombreuses associations présentes.

Comme chaque année, cet événement phare rassemblera un large panel d’associations locales. Il offrira aux Brévinois, ainsi qu’aux visiteurs venus d’ailleurs, l’occasion de mettre en lumière la vitalité et la diversité du tissu associatif de la commune. Dans une atmosphère chaleureuse, les échanges et les rencontres rythmeront cette journée.

Qu’elles œuvrent dans les domaines sportifs, culturels, sociaux, solidaires ou patriotiques, les associations participantes auront à cœur de présenter leurs initiatives et leurs projets.

Parc des Sports Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

