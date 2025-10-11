Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie Au Jardin Perché Asté
Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie Au Jardin Perché Asté samedi 11 octobre 2025.
Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie
Au Jardin Perché ASTE Asté Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11
Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie rendez-vous les 11 & 12 octobre 2025
Pour la 8e année, la Région Occitanie vous invite à découvrir les coulisses de la création artistique ! Peintres, sculpteurs, photographes, graffeurs… ouvrent leurs ateliers pour partager leur passion.
Participants
JARDIN PERCHÉ visites accompagnées si souhaitées,
explications quant aux techniques utilisées (soudure, plessage, assemblages…)
et au sens des installations.
Au Jardin Perché ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Journées des Ateliers d?Artistes d?Occitanie: rendez-vous October 11 & 12, 2025
For the 8th year, the Occitanie Region invites you to discover the behind-the-scenes world of artistic creation! Painters, sculptors, photographers, graffiti artists? open their studios to share their passion.
Participants
JARDIN PERCHÉ: accompanied visits if desired,
explanations of the techniques used (welding, plastering, assembling?)
and the meaning of the installations.
German :
Tage der Künstlerateliers in Okzitanien: Treffpunkt am 11. & 12. Oktober 2025
Zum achten Mal lädt die Region Okzitanien Sie ein, hinter die Kulissen des künstlerischen Schaffens zu blicken! Maler, Bildhauer, Fotografen, Graffiti-Künstler usw. öffnen ihre Ateliers, um ihre Leidenschaft zu teilen.
Die Teilnehmer
JARDIN PERCHÉ: Auf Wunsch können Sie an einer geführten Besichtigung teilnehmen,
erklärungen zu den verwendeten Techniken (Schweißen, Rupfen, Zusammenbau?)
und der Sinn der Installationen.
Italiano :
Giornate degli Atelier degli Artisti d’Occitania: 11 e 12 ottobre 2025
Per l’ottavo anno, la Regione Occitania vi invita ad andare dietro le quinte della creazione artistica! Pittori, scultori, fotografi e graffitari apriranno i loro studi per condividere la loro passione.
Partecipanti
JARDIN PERCHÉ: visite accompagnate se lo desiderate,
spiegazioni sulle tecniche utilizzate (saldatura, intonacatura, montaggio?)
e del significato delle installazioni.
Espanol :
Jornadas de los Talleres de Artistas de Occitania: 11 y 12 de octubre de 2025
Por octavo año consecutivo, la Región de Occitania le invita a descubrir los entresijos de la creación artística Pintores, escultores, fotógrafos y grafiteros abrirán sus talleres para compartir su pasión.
Participantes
JARDIN PERCHÉ: visitas acompañadas si lo desea,
explicaciones sobre las técnicas utilizadas (soldadura, enlucido, montaje…)
y el significado de las instalaciones.
